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Horóscopo de hoy Tauro lunes 11 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... No hay nadie más que deba darte una segunda oportunidad, solo tú.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Los fracasos pesan, pero más pesará una vida de arrepentimiento. Recuerda que al final de cuentas no hay nadie a quien debas complacer que no seas tú mismo.

Las estrellas pueden ser una guía para tu día a día. Si te sientes perdido, sal a verlas de noche, de ser posible recostado en un prado. Ese tapiz de puntos luminosos contiene mensajes que anidan toda la sabiduría que necesitas. Escúchala.

Color de la semana: gris.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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