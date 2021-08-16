Horóscopo de hoy Tauro lunes 16 de agosto de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Si sigues teniendo miedo y cometiendo actos equivocados con esta persona, terminará por alejarse.
Horóscopo de hoy
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Tauro en el amor
El temor a amar es algo muy común, sobre todo cuando nos han roto el corazón muchas veces, existe alguien en tu vida que está muy interesado en concretar una historia contigo y lo sabes.
Tauro en la vida
No dejes que las obligaciones te alejen de las personas que quieres, si no ves a tus padres o a tus seres queridos en mucho tiempo, es tiempo hacerles una visita, será un día lleno de amor gracias a eso.
Es un día positivo para realizar actividades al aire libre.
Color de la semana: rosa.