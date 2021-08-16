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Horóscopo de hoy Tauro lunes 16 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Si sigues teniendo miedo y cometiendo actos equivocados con esta persona, terminará por alejarse.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en el amor

El temor a amar es algo muy común, sobre todo cuando nos han roto el corazón muchas veces, existe alguien en tu vida que está muy interesado en concretar una historia contigo y lo sabes.

Tauro en la vida

No dejes que las obligaciones te alejen de las personas que quieres, si no ves a tus padres o a tus seres queridos en mucho tiempo, es tiempo hacerles una visita, será un día lleno de amor gracias a eso.

Es un día positivo para realizar actividades al aire libre.

Color de la semana: rosa.

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