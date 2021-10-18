Horóscopo de hoy Tauro lunes 18 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Tiendes a aislarte a causa de tus preocupaciones. Alejas a personas que de verdad desean ayudarte, reflexiona y permite que otros te apoyen.

Acéptate como eres y ámate a ti mismo. Mírate al espejo y repite, una y otra vez, que eres una persona maravillosa y exitosa.

Mercurio ya está directo y está de tu lado. Por lo que te sentirás activo y con energía desbordante a pesar del cansancio.

Color de la semana: café oscuro o chocolate.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!