Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Tauro lunes 18 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Las finanzas son tu principal interés por el momento.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Tiendes a aislarte a causa de tus preocupaciones. Alejas a personas que de verdad desean ayudarte, reflexiona y permite que otros te apoyen.

Acéptate como eres y ámate a ti mismo. Mírate al espejo y repite, una y otra vez, que eres una persona maravillosa y exitosa.

Mercurio ya está directo y está de tu lado. Por lo que te sentirás activo y con energía desbordante a pesar del cansancio.

Color de la semana: café oscuro o chocolate.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Galerías y Notas Azteca UNO