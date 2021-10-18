Horóscopo de hoy Tauro lunes 18 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Las finanzas son tu principal interés por el momento.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Tiendes a aislarte a causa de tus preocupaciones. Alejas a personas que de verdad desean ayudarte, reflexiona y permite que otros te apoyen.
Acéptate como eres y ámate a ti mismo. Mírate al espejo y repite, una y otra vez, que eres una persona maravillosa y exitosa.
Mercurio ya está directo y está de tu lado. Por lo que te sentirás activo y con energía desbordante a pesar del cansancio.
Color de la semana: café oscuro o chocolate.