Horóscopo de hoy Tauro lunes 21 de junio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Recuerda que este día mágico es para equilibrar todos los aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
No esperes más y ponte las pilas cuanto antes. Lo más probable es que estés a punto de dejar de leer las instrucciones para este ritual, pues te estarás preguntando ¿qué puedo quemar si todo lo que tengo es tan fabuloso? Y es precisamente esta necesidad de consumir, de acumular y ese exceso de comodidad y obstinación lo que debes quemar.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tu planta medicinal: el pino.
Tu color para la semana: amarillo.
Felicita a Cáncer, ya ves que son los más sensibles.