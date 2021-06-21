Horóscopo de hoy Tauro lunes 21 de junio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

No esperes más y ponte las pilas cuanto antes. Lo más probable es que estés a punto de dejar de leer las instrucciones para este ritual, pues te estarás preguntando ¿qué puedo quemar si todo lo que tengo es tan fabuloso? Y es precisamente esta necesidad de consumir, de acumular y ese exceso de comodidad y obstinación lo que debes quemar.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tu planta medicinal: el pino.

Tu color para la semana: amarillo.

Felicita a Cáncer, ya ves que son los más sensibles.