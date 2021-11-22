Horóscopo de hoy Tauro lunes 22 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Harás nuevos amigos en el trabajo.
Tauro en el trabajo
Busca integrarte en tu nuevo lugar de trabajo, intenta socializar y no seas tan cerrado.
Tauro en el amor
Trata de acercarte a esa persona con la que puedes tener más cosas en común.
Tauro en la vida
Eres un ser social y necesitarás poco tiempo para adaptarte. Tendencia a la inestabilidad emocional, lo cual podría producir algunos roces con la pareja y la familia. Será importante no caer en reacciones exageradas. No te olvides de felicitar a Aagitario, pues entra en su etapa de cumpleaños.
Tauro en el dinero
La planificación se tornará indispensable para recomponer la economía.
Tauro en la salud
Las alteraciones emocionales podrían interferir negativamente en la salud.