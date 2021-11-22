Horóscopo de hoy Tauro lunes 22 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en el trabajo

Busca integrarte en tu nuevo lugar de trabajo, intenta socializar y no seas tan cerrado.

Tauro en el amor

Trata de acercarte a esa persona con la que puedes tener más cosas en común.

Tauro en la vida

Eres un ser social y necesitarás poco tiempo para adaptarte. Tendencia a la inestabilidad emocional, lo cual podría producir algunos roces con la pareja y la familia. Será importante no caer en reacciones exageradas. No te olvides de felicitar a Aagitario, pues entra en su etapa de cumpleaños.

Tauro en el dinero

La planificación se tornará indispensable para recomponer la economía.

Tauro en la salud

Las alteraciones emocionales podrían interferir negativamente en la salud.