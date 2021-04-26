Horóscopo de hoy Tauro lunes 26 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

La Luna en el signo zodiacal de Escorpión, te ayudará a resolver situaciones emocionales, de impuestos, herencias, proyectos en sociedad y en la vida íntima.

Tauro en el amor

La Luna te te ayuda también a sanar tu relación con el sexo y encontrar un nuevo nivel de calidez y entrega en el amor.

Visita a tu consejero espiritual y también habla con tu pareja del tema.

Querido Haniel, Arcángel del amor: “Despierta mi pasión por la vida y en pareja ahora”.

Color semanal: Rojo para la pasión.

Piedra: Rubí o granate.

Decreto de la semana: “Reconozco mi deseo de vivir con pasión, y atraigo lo que necesite para vivirla, aquí y ahora”.

Si hoy cumples años ¡felicidades! Tendrás un año para que la pasión te lleve al éxito.