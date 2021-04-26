Horóscopo de hoy Tauro lunes 26 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Este día, la energía incrementa la fuerza de tus intenciones en varias áreas, por lo que conviene plasmarlas por escrito.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
La Luna en el signo zodiacal de Escorpión, te ayudará a resolver situaciones emocionales, de impuestos, herencias, proyectos en sociedad y en la vida íntima.
Tauro en el amor
La Luna te te ayuda también a sanar tu relación con el sexo y encontrar un nuevo nivel de calidez y entrega en el amor.
Visita a tu consejero espiritual y también habla con tu pareja del tema.
Querido Haniel, Arcángel del amor: “Despierta mi pasión por la vida y en pareja ahora”.
Color semanal: Rojo para la pasión.
Piedra: Rubí o granate.
Decreto de la semana: “Reconozco mi deseo de vivir con pasión, y atraigo lo que necesite para vivirla, aquí y ahora”.
Si hoy cumples años ¡felicidades! Tendrás un año para que la pasión te lleve al éxito.