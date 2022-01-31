Horóscopo de hoy Tauro lunes 31 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

La vida gira sin fin como una rueda. Todo se repite a menos que hagas algo para cambiarlo. Si te fijas bien, puedes observar patrones en tu rutina. Al amor le sigue el odio, y al odio le sigue el amor, después del fracaso viene el éxito, y después del éxito viene el fracaso; cuando algo muere, otra cosa nace, y cuando algo nace tiene que morir. Así que sal de tu bucle cósmico.