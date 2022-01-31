Horóscopo de hoy Tauro lunes 31 de enero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... No eres dueño de la vida de nadie.
Tauro en la vida
La vida gira sin fin como una rueda. Todo se repite a menos que hagas algo para cambiarlo. Si te fijas bien, puedes observar patrones en tu rutina. Al amor le sigue el odio, y al odio le sigue el amor, después del fracaso viene el éxito, y después del éxito viene el fracaso; cuando algo muere, otra cosa nace, y cuando algo nace tiene que morir. Así que sal de tu bucle cósmico.