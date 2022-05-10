Horóscopo de hoy Tauro martes 10 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

La maternidad es multidisciplinar. Hay que atender a muchos flancos, tales como el aseo, la educación, la buena alimentación, la vestimenta, etc. Felicidades mamita. La madre Tauro posee habilidades organizativas excepcionales. Consigue sin grandes esfuerzos que la jornada familiar esté repleta de actividades en las que hay tiempo para todo: estudio, trabajo doméstico y diversión.

Puede tener cierta obsesión por el orden y la limpieza, pero también sabe contar historias bajo las sábanas o dar buenos consejos en los momentos cruciales.