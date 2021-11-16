Horóscopo de hoy Tauro martes 16 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en el amor

El jardín del vecino siempre nos va a parecer más verde. Es un error y una injusticia comparar tu vida y tu pareja con otras. Cada relación se produce con su propia química y con sus propias circunstancias.

Hay que mirar hacia el interior. Si aún no tienes pareja, esa persona que te gusta sigue siendo un misterio para ti. No comprendes por qué te gusta, pues se aparta de lo común de las personas de las que sueles enamorarte, en lo físico y en lo espiritual.