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Horóscopo de hoy Tauro martes 2 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Momento de aprender lo nuevo.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en la vida
Con Urano en tu signo, Saturno y Júpiter en Acuario, vas a atreverte a seguir las directivas de lo que tu libre albedrío te vaya respondiendo.

Un camino lleno de aventuras y de nuevas propuestas (afectivas y también laborales) va a poner en jaque tu zona de confort (esa que te da tranquilidad y en la que te sientes tan protegida), que ahora va a comenzar a resultarte poco estimulante, incluso asfixiante.

Confía, suéltate de lo que no te ilumine, ten el coraje de abrazar lo nuevo. Si lo haces, vas a descubrir en ese abrazo una red de visiones muy diferentes. ¡Vamos el Universo te espera!

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