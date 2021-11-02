Horóscopo de hoy Tauro martes 2 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Momento de aprender lo nuevo.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro en la vida
Con Urano en tu signo, Saturno y Júpiter en Acuario, vas a atreverte a seguir las directivas de lo que tu libre albedrío te vaya respondiendo.
Un camino lleno de aventuras y de nuevas propuestas (afectivas y también laborales) va a poner en jaque tu zona de confort (esa que te da tranquilidad y en la que te sientes tan protegida), que ahora va a comenzar a resultarte poco estimulante, incluso asfixiante.
Confía, suéltate de lo que no te ilumine, ten el coraje de abrazar lo nuevo. Si lo haces, vas a descubrir en ese abrazo una red de visiones muy diferentes. ¡Vamos el Universo te espera!