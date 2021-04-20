Horóscopo de hoy Tauro martes 20 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Si deseas algo, es el momento ideal para visualizarlo y poner toda las energía necesaria para lograrlo.
Horóscopo de hoy
Tauro en el amor
Desearás conseguir algo que no tienes, sitúate mentalmente en el momento en que lo consigues y empápate de esa energía y alegría para poder conseguirlo.
Tauro en el trabajo
Hoy, podrían ofrecerte un proyecto muy interesante, aunque poco remunerado, acéptalo porque podría abrirte muchas puertas y más adelante obtener mejores ingresos.
Tauro en la vida
Te sientes fuerte en cuerpo y alma, sigue cuidándote pero sin obsesionarte.
Si hoy cumples años ¡¡felicidades!! Tendrás un año para crecer en todas las áreas de tu vida y brillarás con luz propia.