Horóscopo de hoy Tauro sábado 24 de julio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Debes de mantenerte muy alerta con la legada de una nueva persona a tu vida.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Vas a conocer a una mujer o un hombre de aspecto muy seductor, que tiene hijos y está separado o pasando por problemas en su relación.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Esta persona te ofrecerá su amistad, desinteresada en principio, pero algo oculta y, aunque no es mala persona, debes analizar su su pasado.
A esta persona le gustan mucho las fiestas y las reuniones, no te busca para relacionarse, tal vez solo busca tu amistad para compartir salidas o momentos de charla.