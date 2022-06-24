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Horóscopo de hoy Tauro sábado 24 de junio de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Todo irá bien a lo largo de esta semana.

Tauro 9

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en el trabajo

Se aproxima una etapa de cierres importantes, y debes llevarlos a cabo con positividad, ya que darán lugar a nuevos comienzos que te traerán grandes beneficios. Lo que más destacará es el trabajo o los estudios, en los que te desenvolverás sin problema.

Si la relación con esta persona terminó porque tú o tal persona tenían problemas de control, esta energía es una señal de que estas cuestiones no están resueltas y siguen siendo un obstáculo para una unión sana.

"La Templanza" es una forma de control y, en este caso, debería de ser evitada.

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