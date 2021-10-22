Horóscopo de hoy Tauro viernes 22 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Aprovecha este día para acercarte a tus seres queridos. Entrega lo mejor de ti y disfruta la bendición de compartir. Evita caer en confrontaciones y peleas, olvida discutir por política o deporte y evita hablar sobre temas controversiales.

Descansa un poco más. Si a pesar de dormir 8 horas te sientes cansado, puedes tomar pequeños descansos a lo largo del día para recargar tu energía. Busca la respuesta dentro de ti, solo tú sabes lo que te conviene. Recuerd, donde sientas estabilidad, es ahí donde debes centrar tu atención y energía.

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