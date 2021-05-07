Horóscopo de hoy Tauro viernes 7 de mayo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Esta noche será de mucho placer, así que disfruta y saca lo mejor a este viernes de romanticismo.
Horóscopo de hoy
Tauro en el amor
Un día en el que podrás hacer lo que tanto has querido por tanto tiempo. Prepárate para una noche muy interesante con tu pareja.
Es momento de que tus sueños se hagan realidad. Disfruta de esta noche de ensueño, romanticismo y mucho placer al lado de la mejor persona. Será una noche reconfortante y a gusto con tu pareja. El sexo no siempre tiene que ser intenso para ser bueno, puede ser tranquilo para mantener la compañía y el acercamiento a la pareja.