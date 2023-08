Horóscopo mensual Acuario: ¿Qué le depara a tu signo en septiembre 2023?

Con todos los planetas retrógrados que tenemos arriba, y que se mantendrán así a lo largo de todo septiembre, Acuario podría tener un mes complicado en diferentes aspectos de su vida, y es que de acuerdo con las predicciones del horóscopo, lo próximos 30 días vivirán días muy tensos que podrían poner su paciencia al límite.

Según la astrología, en estas 4 semanas las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero, tendrán afectaciones internas más que con las demás personas y es que aunque a su alrededor todo estará aparentemente bien, van a pasar por un bloqueo mental que puede llegar a frustrarlos severamente.

La predicción del horóscopo para Acuario del mes de septiembre les hará revaluar algunas cosas a las personas de este signo, y es que el no tener el control de su vida los hará desbordarse en pensamientos que podrían llevarlos a su límite, pero recuerda que no hay mal que por bien no venga.

¿Cómo le irá a Acuario en el amor en septiembre 2023?

Las personas de Acuario sufrirán en temas del amor porque van a comenzar a sentirse en una competencia con su pareja, sabemos que a este signo le gusta ser líder y demostrar que es el mejor en todo lo que hace, pero cuando ve que alguien lo supera no lo tolera, y esta vez puede notar como a su alma gemela le va mejor, y aunque lo ideal es celebrar estos logros juntos, habrá algunos a los que les moleste ver que brillen más que ellos, y solo tendrán 2 opciones, o aceptar las diferencias y logros de cada uno o separarse y dejar las cosas por la paz.

En cambio, a los acuarianos que están solteros, les costará entablar alguna conexión con otras personas porque sentirán que nadie es lo suficientemente bueno para ellos, les ganará el ego y la sensación de superioridad, lo conveniente es que aprendan a ser más humildes.

¿Cómo le irá a Acuario con el dinero en septiembre 2023?

Precisamente, por su forma de querer tener el control de todo y sentir que saben más que nadie, este mes de septiembre, por más que se esfuercen, los acuarianos no podrán cumplir sus objetivos o al menos no como quisieran, y tener un mal carácter todo el tiempo podría poner en riesgo sus relaciones de trabajo al punto de perder el empleo, lo ideal es cuidar sus ingresos y tratar de llevar la fiesta en paz con los demás.

¿Cómo le irá a Acuario en la salud en septiembre 2023?

El horóscopo mensual de septiembre para el signo de Acuario, indica que el estrés que sentirán a lo largo de los días los afectará en el estado emocional, pero también físico, es probable que tengan dolores de cabeza, náuseas y comiencen hasta tener alguna manía, morderse las uñas, tronarse los dedos o morderse los labios, si sienten eso, es mejor que vayan al médico, puede que requieran un buen descanso.