Lola Cortés destapó el shippeo más inesperado de La Granja VIP: ¡Sergio Mayer Mori y Kim Shantal!

Las noches de Cacareo en La Granja VIP nunca decepcionan, y esta vez Lola Cortés fue la protagonista absoluta al soltar una bomba que dejó a todos sin palabras. En medio de las risas y los comentarios picantes, la actriz habló sin filtros sobre una conexión que, según ella, lleva semanas cocinándose dentro de la Granja, la cual es el inesperado “shippeo” entre Sergio Mayer Mori y Kim Shantal.

¿Qué dijo Lola Cortés sobre Sergio Mayer Mori y Kim Shantal?

Durante la charla, Lola retomó uno de los temas más comentados entre los granjeros estos días, el famoso condón encontrado en el baño. Entre bromas y su característico sentido del humor, aseguró que ese “artefacto” debía haber tenido un mejor uso, al insinuar que los verdaderos protagonistas de esa historia deberían haber sido Sergio y Kim.

De acuerdo con la Jueza de Hierro, desde la primera semana del programa notó una química especial entre ambos, justo cuando Sergio era Capataz y compartía habitación con Kim. Entre risas, Lola recordó cómo el actor eligió compartir cuarto con ella antes que con algún compañero, y lo justificó diciendo que “ni modo de cucharear con un vato”.

¿Qué respondió Sergio Mayer Mori ante las insinuaciones?

Sergio no se quedó callado. Entre carcajadas, admitió que sí invitó a Kim a dormir en su habitación, pero aclaró que lo hizo con respeto, ya que ella tiene pareja. Sin embargo, reconoció que el momento fue incómodo, pues no esperaba que su compañera rechazara la idea con tanta firmeza.

Lola, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para bromear con el tema, al asegurar que la negativa de Kim dejó a Sergio “deprimido” durante días, incluso describió cómo cambió su actitud y hasta estilo de vestir. Kim, por su parte, se defendió entre risas, para dejar ver que la amistad entre ambos sigue fuerte, aunque los rumores sobre una posible atracción ya corren con fuerza dentro y fuera del programa. Lo que más encendía el ánimo de seguir las bromas fue que Kim, intentaba defenderse, pero terminaba por tartamudear o mejor callarse a media oración.

Las cosas se pusieron tan divertidas que los granjeros terminaron por pedir que Lola sea parte fija del Cacareo, y después de su revelación, nadie puede negar que sería garantía de espectáculo. Cabe mencionar que fue la primera presentación de Lola en el Cacareo, pues usualmente a esa hora ella ya está profundamente dormida.

No te pierdas lo que sigue en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Revive cada momento y sigue el drama las 24 horas, disponible en Disney+.