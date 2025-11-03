¿Por qué Omahi teme abandonar La Granja VIP?: “Qué ansiedad salir... no quiero ver nada”

Las emociones dentro de La Granja VIP se intensifican conforme avanza la competencia, y Omahi es uno de los granjeros que más lo ha sentido. Durante una charla íntima con Eleazar, el creador de contenido abrió su corazón y habló sobre un miedo que pocos se atreven a confesar: el salir del reality y enfrentar lo que sucede fuera, especialmente en redes sociales.

¿Qué dijo Omahi sobre su miedo a salir de La Granja VIP?

Mientras ambos hablaban sobre la nominación y el impacto del encierro, Omahi reconoció que lo que más le preocupa es lo que podría encontrarse una vez que deje La Granja VIP. Confesó que la idea de regresar al mundo exterior y revisar lo que se dice en redes le provoca ansiedad, sobre todo porque, a diferencia de otros compañeros, su carrera depende completamente del contenido digital.

Comentó que sus redes sociales son su fuente principal de trabajo y que teme descubrir memes, críticas o comentarios negativos sobre su paso por el programa. Esa incertidumbre lo tiene intranquilo, pues sabe que las redes pueden ser duras con los participantes de realities tan expuestos como este.

Durante la conversación, Eleazar le recordó que su situación es distinta, ay que él ha construido su carrera en teatro, cine y televisión, mientras que Omahi ha vivido gran parte de su éxito gracias a su presencia en línea. Esa diferencia marcó el tono de la charla, pues mientras Eleazar hablaba con calma sobre su futuro, Omahi no podía evitar imaginar el impacto de su participación en su comunidad digital.

El influencer admitió que incluso dejó su celular lejos de su casa para no tener acceso inmediato a él al salir, señal clara de que busca evitar ese primer choque con la realidad.

Lo cierto es que, gane o no esta semana, Omahi ya dejó una huella en La Granja VIP, al mostrar una faceta más vulnerable y humana que muchos no esperaban ver, además de que pocas veces los influencers y creadores de contenido hablan sobre cómo afecta su actividad en las redes su estado emocional.

