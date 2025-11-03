El Patrón invita a todos a una carnita asada pública… con un solo requisito: votar por Kike Mayagoitia
El Patrón dio muestra abierta y pública de su apoyo por su compadre Kike Mayagoitia
El ambiente en La Granja VIP sigue mezclando estrategia con un buen ambiente y bromas entre compadres. Esta vez, fue El Patrón quien soltó una propuesta que puso a todos a hablar, ofreció una carnita asada pública en Monterrey para sus seguidores, pero con una única condición para poder asistir, votar por Kike Mayagoitia para que no sea eliminado.
¿Qué prometió El Patrón a cambio de votos para Kike Mayagoitia?
En una charla relajada, El Patrón se mostró convencido de que Kike merece quedarse en La Granja VIP, tanto que incluso ofreció organizar una gran reunión con sus seguidores del norte del país. Habló con tal seriedad que incluso puso fecha tentativa, durante el mes de febrero. Aseguró que rentará un lugar en Monterrey para preparar una carnita asada pública y recibir a toda la raza que apoye a su compadre con votos.
La promesa incluye detalles que hacen que suene más a compromiso que a broma. Dijo que lo que promete, lo cumple, y que quienes voten “por la buena o por la mala”, tienen una cita asegurada para convivir con él y celebrar en grande.
¿Por qué El Patrón está tan comprometido con Kike?
Más allá del compañerismo que han mostrado dentro de La Granja VIP, El Patrón dejó claro que ve en Kike a un gran jugador, al que no piensa dejar solo en esta etapa del reality. La complicidad entre ambos ha crecido semana tras semana, y ahora El Patrón apuesta por mantenerlo en la competencia a toda costa. En otros momentos, ha reiterado que aunque se conocían poco antes de entrar a La Granja VIP, durante este tiempo de convivencia han desarrollado una profunda amistad que tiene mucho que ver con el momento de vida similar que ambos viven, como la paternidad.
También mostró apoyo a Omahi, a quien llamó el “niño rebelde” que todas las familias necesitan. Mostró su lado más genuino al hablar de lealtad, hermandad y de cómo piensa cerrar filas con quienes considera parte de su equipo.
Por ahora, la convocatoria está hecha y la campaña por Kike tomó un sabor muy regio, con olor a carbón y promesa de convivencia con El Patrón. ¿Cumplirá lo que dijo? Como él mismo lo expresó: si lo dice, lo cumple.
