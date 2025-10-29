¡La Bea, arrepentida con Fabiola Campomanes! Así le pidió perdón en La Granja VIP
La nueva Capataz de La Granja VIP abrió su corazón y aceptó que su actitud de la Asamblea pasada no fue la mejor
La Bea tuvo un momento de sinceridad con Fabiola Campomanes y le pidió perdón por su actitud en la pasada Asamblea de La Granja VIP que estuvo marcada por la desilusión, las traiciones y la furia: ¡esto fue lo que le dijo con la voz quebrada por la emoción!
¿Qué le dijo La Bea a Fabiola Campomanes en La Granja VIP?
La Bea quien se topó con un panorama inesperado al ser nombrada la Capataz semanal de La Granja VIP, quiso dejar las cosas en claro con varios de sus compañeros y por eso habló a solas para Fabiola Campomanes para limar asperezas... ¡sí tiene inmunidad y disfrutará de la suite, pero la comediante también sintió el peso de la responsabilidad!
"Me siento mal de que por esa acción tú hayas desconfiado de ti y de lo que eres, porque nadie se merece eso", explicó La Bea al asegurar que estos últimos días le han dejado muchas enseñanzas valiosas: "No tuve el valor de decir 'no' y te pido disculpas por eso", declaró en medio del llanto.
Para Fabiola Campomanes, el gesto de La Bea es muy importante para ella luego de enterarse de la traición y los comentarios que Eleazar Gómez dijo de ella a sus espaldas; ¡de hecho, reconoció que la comediante siempre estuvo junto a ella y le regaló enseñanzas granjeras invaluables!
"Te agradezco infinitamente tu amistad, tu contención y lo que tú me has dado, porque tú me llevaste con las gallinas, me enseñaste a abrazarlas y me lo dijiste claramente: 'confía en ti', y eso te lo agradezco", expresó Campomanes.
Como ves, conforme pasan los días en La Granja VIP los sentimientos salen a flor de piel y las máscaras se caen... ¡hasta ahora hay una amistad entrañable entre La Bea y Fabiola Campomanes, pero todo puede cambiar!
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN