¡La Bea, arrepentida con Fabiola Campomanes! Así le pidió perdón en La Granja VIP

La Bea tuvo un momento de sinceridad con Fabiola Campomanes y le pidió perdón por su actitud en la pasada Asamblea de La Granja VIP que estuvo marcada por la desilusión, las traiciones y la furia: ¡esto fue lo que le dijo con la voz quebrada por la emoción!

¿Qué le dijo La Bea a Fabiola Campomanes en La Granja VIP?

La Bea quien se topó con un panorama inesperado al ser nombrada la Capataz semanal de La Granja VIP , quiso dejar las cosas en claro con varios de sus compañeros y por eso habló a solas para Fabiola Campomanes para limar asperezas... ¡sí tiene inmunidad y disfrutará de la suite, pero la comediante también sintió el peso de la responsabilidad!

"Me siento mal de que por esa acción tú hayas desconfiado de ti y de lo que eres, porque nadie se merece eso", explicó La Bea al asegurar que estos últimos días le han dejado muchas enseñanzas valiosas: "No tuve el valor de decir 'no' y te pido disculpas por eso", declaró en medio del llanto.

Para Fabiola Campomanes, el gesto de La Bea es muy importante para ella luego de enterarse de la traición y los comentarios que Eleazar Gómez dijo de ella a sus espaldas; ¡de hecho, reconoció que la comediante siempre estuvo junto a ella y le regaló enseñanzas granjeras invaluables!

"Te agradezco infinitamente tu amistad, tu contención y lo que tú me has dado, porque tú me llevaste con las gallinas, me enseñaste a abrazarlas y me lo dijiste claramente: 'confía en ti', y eso te lo agradezco", expresó Campomanes.

Como ves, conforme pasan los días en La Granja VIP los sentimientos salen a flor de piel y las máscaras se caen... ¡hasta ahora hay una amistad entrañable entre La Bea y Fabiola Campomanes, pero todo puede cambiar!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: