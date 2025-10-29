Mujer abrió ataúd para bañar a un muerto; este es el video del momento

Este video ha generado multitud de comentarios en redes sociales y evidentemente se ha popularizado de forma prácticamente inmediata. Allí se ve a una mujer que se encuentra al lado de un ataúd, donde se ve abierta la parte donde se ve el rostro del occiso. Sin embargo, el joven lleva meses enterrado, sin embargo la mujer quería bañarlo y cambiarlo. Así se vivió el extraño momento.

¿Por qué esta mujer abrió el ataúd de su familiar muerto?

De manera totalmente inverosímil, se percibe cómo el encargado de cuidar un cementerio inicia una grabación donde a lo lejos se ve una persona que está al lado de un ataúd. Esta mujer empieza a pelear con el cuidador, quien le indica que no puede abrir el féretro. Sin embargo, con cigarro en mano, esta persona simplemente le dice al hombre que quiere cambiar y bañar a su familiar.

Sin embargo, los distintos reportes afirman que los visitantes del camposanto le informaron al encargado que esta señora llevaba latas de cerveza, había abierto el ataúd y se encontraba hablando con el cadáver. Por ello llegó la confrontación directa, donde se le informó a la mujer que estaba cometiendo un delito.

Si se toma en cuenta que el joven que allí yace lleva enterrado desde hace tres meses, se vuelve un foro de debate la acción de la mujer. El nombre del fallecido es Diego Expedito Moreno Rojas, quien habría sido asesinado en Santander, Colombia.

¿Qué dijeron las redes sociales acerca de la mujer abriendo el ataúd?

Como siempre sucede, hubo personas que criticaron ferozmente a la mujer, quien no tomó en cuenta un riesgo sanitario. Sin embargo, otros indicaron que entendían su dolor y que lo ideal sería que acudiera con un profesional. Además, diversos comentarios de los internautas dijeron que cuando llegó la autoridad, la sacaron de manera violenta y muy grosera. No se sabe si esta mujer es su esposa o su pareja, pero ofreció resistencia cuando trataron de evacuarla del lugar.