Los signos que se llenarán de dinero los últimos días de septiembre, según la astrología
Mercurio y Júpiter se encuentran alineados en cuadratura. Según la astrología, esta es la influencia energética desafiante de la alineación entre los planetas. Conoce cuáles son los signos zodiacales favorecidos.
Mercurio y Júpiter se encuentran alineados en orbe de cuadratura. Según la astrología, estos planetas separados por 90 grados influyen de manera tensa y desafiante en la vida de muchas personas, especialmente para aquellas que nacieron con Sol o Ascendente en determinados signos zodiacales.
Esta semana Mercurio esta en su fase retrógrada. ¡Tengamos cuidado!
Si bien esta alineación se perfeccionará los primeros días de octubre, su energía cósmica de evolución ya permanece activa. Conoce cómo aprovechar los desafíos que se presentan para transformarlos en oportunidades emocionales y económicas.
¿Qué significa la cuadratura entre Mercurio en Libra y Júpiter en Cáncer, según la astrología?
La energía de la alineación en cuadratura entre Mercurio en Libra y Júpiter en Cáncer se traduce en una tensión que puede mostrar dificultades para equilibrar la lógica objetiva con la sabiduría emocional. El pensamiento racional y la expansión de las emociones, junto con la intuición, entran en choque.
Durante la influencia de esta alineación (aproximadamente 10 días), puede haber exceso de confianza en las propias ideas y pensamientos. Muchas personas pueden caer en el riesgo de hablar de más y prometer más de lo que pueden cumplir o caer en exageraciones.
A su vez, si bien la energía disponible de este evento astrológico es tensa y desafiante, ya que muchas personas pueden sentir que están ante una situación que las supera y que las agota mental y físicamente, lo cierto es que es una prueba más para ser superada y encontrar oportunidades de crecimiento en todo sentido.
En otras palabras: hay una tendencia a dispersarse en ideas grandiosas por la falta de precisión y la dificultad para concretar lo que se dice o se promete. De hecho, se pueden producir malentendidos por querer quedar bien con todos. Pero la energía de este evento astrológico puede inspirar una visión más amplia en la comunicación, combinando empatía con sentido de justicia y equilibrio. Se puede crecer al aprender a expresar las ideas con claridad y honestidad, sin adornarlas demasiado. El universo invita a pensar con el corazón y hablar con justicia, pero sin perder realismo.
¿Qué signos podrían recibir dinero a finales de septiembre, según la astrología?
Las personas favorecidas por la alineación en cuadratura entre Mercurio en Libra y Júpiter en Cáncer son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:
- Aries: la cuadratura les despierta la necesidad de moderar impulsos en la comunicación. Pueden usar esta tensión para aprender a escuchar más, negociar mejor y transformar la espontaneidad en propuestas concretas que conecten tanto con lo racional como con lo emocional. Los resultados pueden verse en transacciones comerciales o monetarias.
- Cáncer: la energía de Júpiter en su signo los impulsa a expandirse emocional y espiritualmente. Aunque la cuadratura genera tensión en la comunicación, este desafío los invita a expresar sus sentimientos con más claridad y a usar su intuición de manera práctica.
- Libra: Mercurio en su signo les da protagonismo en el pensamiento y la comunicación. La energía disponible los reta a no caer en la indecisión ni en palabras vacías, sino a sostener sus argumentos con profundidad emocional y compromiso real.
- Sagitario: regidos por Júpiter, reciben con fuerza esta influencia. La cuadratura los reta a no exagerar ni dispersarse en discursos grandilocuentes. Si lo trabajan, pueden enfocar su optimismo en planes realistas y comunicar ideas inspiradoras con sentido práctico.
- Capricornio: los nativos de este signo zodiacal reciben el empuje de Júpiter en Cáncer para replantearse objetivos familiares y profesionales. El desafío es integrar la lógica de Mercurio en Libra con la sensibilidad de Júpiter en Cáncer, logrando encontrar un equilibrio entre lo laboral y lo personal. Solo de esta manera podrán traducir sus éxitos en logros económicos a largo plazo.