Los signos que se llenarán de dinero los últimos días de septiembre, según la astrología

Mercurio y Júpiter se encuentran alineados en orbe de cuadratura. Según la astrología, estos planetas separados por 90 grados influyen de manera tensa y desafiante en la vida de muchas personas, especialmente para aquellas que nacieron con Sol o Ascendente en determinados signos zodiacales.

Esta semana Mercurio esta en su fase retrógrada. ¡Tengamos cuidado! [VIDEO] El niño prodigio viene con los horóscopos, nos recuerda que Mercurio esta en su fase retrógrada, tengamos cuidado con lo que decimos y hacemos.

Si bien esta alineación se perfeccionará los primeros días de octubre, su energía cósmica de evolución ya permanece activa. Conoce cómo aprovechar los desafíos que se presentan para transformarlos en oportunidades emocionales y económicas.

¿Qué significa la cuadratura entre Mercurio en Libra y Júpiter en Cáncer, según la astrología?

La energía de la alineación en cuadratura entre Mercurio en Libra y Júpiter en Cáncer se traduce en una tensión que puede mostrar dificultades para equilibrar la lógica objetiva con la sabiduría emocional. El pensamiento racional y la expansión de las emociones, junto con la intuición, entran en choque.

Durante la influencia de esta alineación (aproximadamente 10 días), puede haber exceso de confianza en las propias ideas y pensamientos. Muchas personas pueden caer en el riesgo de hablar de más y prometer más de lo que pueden cumplir o caer en exageraciones.

A su vez, si bien la energía disponible de este evento astrológico es tensa y desafiante, ya que muchas personas pueden sentir que están ante una situación que las supera y que las agota mental y físicamente, lo cierto es que es una prueba más para ser superada y encontrar oportunidades de crecimiento en todo sentido.

En otras palabras: hay una tendencia a dispersarse en ideas grandiosas por la falta de precisión y la dificultad para concretar lo que se dice o se promete. De hecho, se pueden producir malentendidos por querer quedar bien con todos. Pero la energía de este evento astrológico puede inspirar una visión más amplia en la comunicación, combinando empatía con sentido de justicia y equilibrio. Se puede crecer al aprender a expresar las ideas con claridad y honestidad, sin adornarlas demasiado. El universo invita a pensar con el corazón y hablar con justicia, pero sin perder realismo.

¿Qué signos podrían recibir dinero a finales de septiembre, según la astrología?

Las personas favorecidas por la alineación en cuadratura entre Mercurio en Libra y Júpiter en Cáncer son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual: