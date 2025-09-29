3 signos alcanzarán sus metas personales gracias al sextil entre Marte en Escorpio y la Luna en Capricornio

La Luna acaba de ingresar en Capricornio y ha configurando una alineación en sextil (60 grados) con el planeta Marte, cuya ubicación son los primeros grados de Escorpio. Según la astrología, esta alineación posee una energía muy favorable para comenzar la semana.

Conoce cuáles son los 3 signos zodiacales más alcanzados por la prosperidad. Si bien bien la alineación irradia una energía cósmica disponible para todas las personas, lo cierto es que quienes nacieron con Sol o Ascendente en determinadas casas astrológicas, podrán aprovechar mejor la influencia energética de este evento favorable.

Significado del sextil entre Marte en Escorpio y la Luna en Capricornio, según la astrología

La alineación entre Marte en Escorpio y la Luna en Capricornio representa un aspecto fluido, de oportunidad y colaboración entre dos energías diferentes. La influencia energética se traduce en pasión y fuerza de voluntad, pero también en disciplina y madurez.

Las personas más conectadas con la energía cósmica disponible pueden sentir que la semana será muy emocional, pero existe una motivación fuerte para trabajar en el logro de los objetivos propuestos. La influencia energética favorece la determinación emocional. Esto puede traducirse en sentir con claridad lo que se quiere y actuar en consecuencia sin tanta dispersión.

Los 3 signos zodiacales más favorecidos energéticamente por el sextil entre Marte en Escorpio y la Luna en Capricornio

Las personas favorecidas por la alineación Marte en Escorpio y la Luna en Capricornio son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Cáncer

Escorpio

Capricornio

A los nativos de estos signos zodiacales los acompañará la buena suerte para tomar decisiones prácticas, dar pasos firmes en proyectos personales o profesionales y actuar con estrategia sin dejarse llevar por impulsos desmedidos. Es una semana para aplicar la autodisciplina. Lo que se siente como necesidad emocional puede encontrar fuerza de acción sostenida.

La energía del inicio de semana también favorece la resolución de conflictos emocionales con madurez. Mientras Marte en Escorpio se traduce en intensidad, la Luna en Capricornio aporta control. Según indica la astrología, es un momento propicio para estos signos zodaicales, ya que pueden realizar negociaciones y trabajos en equipo para lograr la concreción de metas a largo plazo. También se potencia la determinación en asuntos emocionales o familiares, gracias a la energía necesaria para transformar estructuras y crear estabilidad.