Los 3 signos que darán un salto económico el segundo fin de semana de octubre gracias al trígono entre la Luna en Géminis y Plutón en Acuario

Luego de ingresar en Acuario durante la madrugada, la Luna ya recorre los primeros grados de esta casa astrológica. La energía del satélite natural de la Tierra se acopla con la de Plutón retrógrado en Acuario, formando una alineación de trígono (trino) en estos signos.

Conoce cuáles son los signos zodiacales más favorecidos por esta alineación que se denomina trino de aire, por la naturaleza de las casas astrológicas protagonistas. Estas son las personas irradiadas con buena suerte.

¿Qué significa el trígono entre la Luna Nueva en Géminis y Plutón en Acuario según la astrología?

Según la astrología, el trino configurado entre la Luna en Géminis y Plutón en Acuario, se traduce en una energía disponible de cambios positivos que invita a lo distinto y lo disruptivo. Muchas personas pueden estar comenzando etapas totalmente impensadas hace algunos años. Es un periodo de renacimiento y reinvención que invita a cumplir los sueños con un ciclo de buena suerte y fluidez en la comunicación

Esta energía se potencia desde la numerología, ya que el portal 10/10 amplifica las bendiciones del universo y trae consigo la buena suerte y la abundancia. Hoy es un día para tomar consciencia acerca de los cambios que se quieren realizar a largo plazo.

Los 3 signos zodiacales bendecidos por el universo gracias al trígono entre la Luna en Géminis y Plutón en Acuario

Las personas favorecidas por esta alineación de la Luna y Plutón en octubre son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Géminis

Es un fin de semana de oportunidades de crecimiento para los nativos del este signo del zodíaco. Es un momento perfecto para expresar ideas o proyectos con éxito a largo plazo. Las nuevas formas de pensar y ver la vida son canales para conectar con personas que pueden enriquecer los proyectos para lograr grandes alianzas estratégicas.

Cáncer

Este trígono de aire se traduce en cambios positivos para los cancerianos, ya que la alineación sucede en su última casa zodiacal (inconsciente e intuición). Es un fin de semana perfecto para resetear los pensamientos y cerrar asuntos sin resolver que solo se traducen en un gasto de energía vital y necesaria para lograr objetivos planteados en el inicio de este 2025.

Acuario

Los acuarianos siguen inmersos en su proceso de transformación y renacimiento: ese que comenzó cuando Plutón ingresó en su casa zodiacal y se va reforzando cada vez que este planeta hace alineaciones favorables como la de este momento con la Luna en Géminis. Según indica la astrología, el universo invita a reconectar con los propósitos y marca el rumbo adecuado para lograr cumplir los sueños.