¿Team chilaquiles o huevos? Los desayunos favoritos de los tiktokers de La Granja VIP
Mallezaa le hizo una pregunta a los granjeros por un día que nos despertó el antojito matutino
Los tiktokers que vivieron la experiencia de La Granja VIP por un día entre este 08 y 09 de octubre del 2025 abrieron su corazón ante Mallezaa y revelaron, uno por uno, qué podrían desayunar durante 3 meses sin cansarse... ¡la mayoría coincidió en los huevitos y los chilaquiles, pero hubo un influencer que opinó diferente!
¿Qué desayunos favoritos eligieron los tiktokers de La Granja VIP?
Para su segmento “Chismecito con Mallezaa”, nuestra host digital sorprendió a varios creadores de contenido a la hora del desayuno para hacerles una pregunta intrigante, pero curiosa: ¿Qué podrían desayunar en La Granja VIP durante 3 meses sin cansarse?
En medio de las risas, la mayoría de los influencers estuvieron de acuerdo en algo: ¡podrían desayunarse con chilaquiles y huevos -ya sea rancheros o con jamón- sin cansarse! El momento raro llegó cuando a Caín Guzmán se le ocurrió responder que él podría comer... ¡rábanos! sin cansarse, algo que hizo que las carcajadas estallaran en la mesa.
“En exclusiva: Caín Guzmán se odia”, dijo Mallezaa de buen humor... ¡por cierto, a pesar de que la competencia estuvo reñida triunfó el “Team Huevitos”, un ingrediente que por cierto encontraremos todos los días en el gallinero de La Granja VIP!
Sobre las bebidas, los tiktokers aceptaron que les gustaría mucho un café caliente y un vaso de leche... ¡el humor en La Granja VIP TikTok estuvo increíble en todo momento y esto se notó en la vibra que dejaron los creadores de contenido a cada momento!
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN