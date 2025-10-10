¿Team chilaquiles o huevos? Los desayunos favoritos de los tiktokers de La Granja VIP

Los tiktokers que vivieron la experiencia de La Granja VIP por un día entre este 08 y 09 de octubre del 2025 abrieron su corazón ante Mallezaa y revelaron, uno por uno, qué podrían desayunar durante 3 meses sin cansarse... ¡la mayoría coincidió en los huevitos y los chilaquiles, pero hubo un influencer que opinó diferente!

¿Qué desayunos favoritos eligieron los tiktokers de La Granja VIP?

Para su segmento “Chismecito con Mallezaa”, nuestra host digital sorprendió a varios creadores de contenido a la hora del desayuno para hacerles una pregunta intrigante, pero curiosa: ¿Qué podrían desayunar en La Granja VIP durante 3 meses sin cansarse?

En medio de las risas, la mayoría de los influencers estuvieron de acuerdo en algo: ¡podrían desayunarse con chilaquiles y huevos -ya sea rancheros o con jamón- sin cansarse! El momento raro llegó cuando a Caín Guzmán se le ocurrió responder que él podría comer... ¡rábanos! sin cansarse, algo que hizo que las carcajadas estallaran en la mesa.

“En exclusiva: Caín Guzmán se odia”, dijo Mallezaa de buen humor... ¡por cierto, a pesar de que la competencia estuvo reñida triunfó el “Team Huevitos”, un ingrediente que por cierto encontraremos todos los días en el gallinero de La Granja VIP !

Sobre las bebidas, los tiktokers aceptaron que les gustaría mucho un café caliente y un vaso de leche... ¡el humor en La Granja VIP TikTok estuvo increíble en todo momento y esto se notó en la vibra que dejaron los creadores de contenido a cada momento!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: