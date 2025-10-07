Los 3 signos que se verán influenciados por la alineación entre Mercurio en Escorpio y Plutón en Acuario

Mercurio acaba de ingresar en Escorpio y ya se encuentra protagonizando una de las alineaciones más poderosas a nivel energético dentro de la astrología: una cuadratura con Plutón en Acuario. Este aspecto puede desafiar a los signos del zodiaco, pero también los estimula a encontrar su mejor versión.

Conoce cuáles son los signos zodiacales más afectados por la influencia energética (aproximadamente 10 días) de este evento astrológico de octubre que se junta con la potencia transformadora de la Luna Llena en Aries y la oposición con el Sol en Libra.

¿Qué significa la alineación en cuadratura entre Mercurio en Escorpio y Plutón en Acuario según la astrología?

La alineación entre Mercurio en Escorpio y Plutón en Acuario es una de las combinaciones más profundas, transformadoras y reveladoras en el plano mental y comunicativo dentro de la astrología. Ambos planetas están conectados por una energía de investigación, poder mental y revelación de verdades ocultas, pero lo hacen desde perspectivas distintas.

Mercurio representa la mente consciente, la palabra y el pensamiento lógico, mientras que Plutón simboliza el inconsciente, el poder, la transformación y lo que está oculto bajo la superficie. Cuando estos dos planetas se alinean, se produce una intensificación del pensamiento y la comunicación. Por lo tanto, se genera una oportunidad para transformar la manera en que comprendemos la realidad.

Esta alineación despierta una mente estratégica y emocionalmente poderosa. Hay una fuerte necesidad de ir más allá de lo aparente, de descubrir lo que se esconde detrás de las palabras, las intenciones y las estructuras sociales. El pensamiento se vuelve profundo, visionario y radicalmente transformador. Esto significa que se cuestionan viejas creencias y se abren nuevas formas de entender el poder de la información.

Es un excelente momento para investigar, analizar, estudiar o resolver enigmas complejos. Las palabras adquieren poder: se puede influir, sanar o inspirar a otros mediante la expresión consciente.

Sin embargo, lo desafiante se traduce en pensamientos que pueden volverse obsesivos, intensos o difíciles de soltar. Hay un riesgo de usar la palabra o la información como forma de control o dominio.

Los 3 signos del zodíaco más afectados por la energía cósmica de la alineación entre Mercurio en Escorpio y Plutón en Acuario

Las personas favorecidas por la alineación de Mercurio y Plutón retrógrado en octubre de 2025 son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Géminis

Regidos por Mercurio, esta alineación marca un despertar profundo de la mente en los nativos de este signo. Se intensifica su capacidad analítica y su curiosidad, pero con un matiz emocional e intuitivo más fuerte que de costumbre. Es un período ideal para investigar, estudiar temas psicológicos, espirituales o científicos. Sin embargo, pueden sentir cierta tensión mental o saturación emocional, por lo que deben evitar la dispersión y enfocarse en lo esencial. Su palabra tendrá un poder especial para influir y sanar: solo si se usa con conciencia.

Escorpio

Los escorpianos viven esta alineación con plena intensidad, ya que Mercurio está en su signo y Plutón es su regente. Es un momento de renacimiento mental y emocional, en el que pueden liberar viejas ideas, miedos o resentimientos que bloqueaban su expresión auténtica. Su intuición se amplifica y su mente se vuelve casi psíquica, capaz de percibir verdades ocultas y comprender lo que otros no dicen. También puede surgir la necesidad de hablar con sinceridad, confrontar temas pendientes o comunicar algo transformador. La clave es usar la palabra como herramienta de poder y sanación, no de control o manipulación.

Acuario

Para Acuario, con Plutón transitando su signo, esta alineación despierta una revolución interior en su forma de pensar, comunicar y relacionarse con su entorno. Los acuarianos pueden experimentar ideas brillantes, disruptivas y transformadoras, pero también una sensación de presión mental o emocional por romper viejas estructuras de pensamiento. Según la astrología, es un tiempo ideal para liberar creencias limitantes y abrazar una mentalidad más profunda y empática. La energía favorece los proyectos intelectuales, tecnológicos o colectivos que busquen transformar la conciencia social. Su palabra tiene peso: pueden inspirar cambios o liderar con visión, siempre que mantengan la apertura emocional y no se aíslen en la razón.