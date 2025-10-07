¡Increíble! Este es el animal que Carolina Ross eligió para inspirarse en La Granja VIP

La cantante sinaloense Carolina Ross, la novena celebridad confirmada para La Granja VIP , rompió el silencio en su tour de medios y nos reveló qué “animal espiritual” la representa en esta nueva aventura extrema de TV Azteca: ¡eligió la gallina por esta poderosa razón!

"¡Tampoco me voy a dejar!”, Carolina Ross advierte previo al arranque de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] Carolina Ross, la novena granjera de La Granja VIP, nos visitó para contarnos que está lista para jugar y le preguntamos por su estrategia. ¡Checa lo que nos contó!

¿Por qué Carolina Ross quiere ser una gallina en La Granja VIP?

Carolina Ross desató el cacareo en el gallinero virtual de La Granja VIP con su confirmación oficial como una de los 16 granjeros que harán de todo con tal de llegar a la final, ¿pero qué animal la representa?

Desde Alfredo Adame hasta Alberto del Río “El Patrón” , todas las celebridades que se unieron al reality show revelaron qué animal de granja las representa y por ello resultó natural que los fans le hicieran a la sinaloense Carolina Ross esta pregunta tan curiosa.

“Me han preguntado mucho sobre qué animal me identifica y yo digo que la gallina, porque aunque el gallo sea muy gallo, la gallina siempre será la de los huevos... ¡ajúa!”, soltó Ross ante las cámaras de TV Azteca con una enorme sonrisa.

En alguna ocasión, te contamos que la gallina se coló en la lista de los animales de granja que tienen un mayor poder espiritual según la inteligencia artificial (IA) , y es por ello que no nos sorprende que Carolina Ross se inspire en este animal de corral para tomar fuerzas en La Granja VIP.

La tradición china, por ejemplo considera que las gallinas son de buen augurio porque representan la fertilidad y la prosperidad, por lo que no es extraño que tengan figuritas de estos animales para atraer la buena suerte en el hogar y el negocio, ¡qué tal!

¿Crees que el carácter protector de las gallinas le sea de ayuda a Carolina Ross al momento de la verdad en La Granja VIP? ¡No te pierdas este alucinante reality show de éxito mundial que ahora llega a México!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Carolina Ross lista para dejar los micrófonos y ensuciarse de estiércol se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en la plataforma Disney+ porque todos los días habrá retos y dinámicas!