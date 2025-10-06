Los 3 signos del zodiaco que serán favorecidos con prosperidad gracias al ingreso de Mercurio en Escorpio

Mercurio comienza a recorrer los grados de Escorpio este lunes 6 de octubre. Su tránsito llega con una poderosa energía de transformación y evolución. Si bien todas las personas pueden sacar provecho de su energía disponible, lo cierto es que algunos signos del zodiaco recibirán su influencia directa e intensa.

Conoce cuáles son las casas zodiacales que pasarán por un proceso de transformación interno crucial para continuar con el camino del logro de sus objetivos y deseos más profundos. Estas son las personas más beneficiadas con prosperidad desde el 6 hasta el 29 de octubre de 2025 por el tránsito del planeta.

¿Qué significa el ingreso de Mercurio en Escorpio según la astrología?

Según indica la astrología, el ingreso de Mercurio en Escorpio se traduce en uno de los tránsitos planetarios más profundos e intensos del año en términos de pensamiento, comunicación y percepción. Mercurio es el planeta de la mente, la palabra, las ideas y la información. El entrar en Escorpio, signo de agua regido por Plutón (y en la astrología clásica también por Marte), adquiere una cualidad de profundidad, análisis y transformación.

Muchas personas pueden experimentar la influencia general de este tránsito como una etapa de pensamiento profundo antes de llegar a fin de año. La mente busca ir más allá de lo superficial: se detectan verdades ocultas, secretos y motivaciones. La comunicación puede volverse más intensa con conversaciones que tienden a ser más sinceras y transformadoras, pero también más confrontativas.

Los 3 signos del zodíaco bendecidos por el tránsito de Mercurio en Escorpio durante octubre de 2025

Las personas más favorecidas por el tránsito de Mercurio en Escorpio en octubre de 2025 son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Virgo

Escorpio

Piscis

Los nativos de estos signos irán hasta la raíz de las cosas o indagarán en una situación que requiere reflexión o análisis. Pueden activar una percepción casi psíquica con gran capacidad para leer entre líneas y captar lo que los demás no dicen.

Es un momento de transformación mental y, por lo tanto, propicio para terapias, introspección, investigación, estudios ocultos o espirituales. Pero también para cerrar patrones de pensamiento limitantes. Las palabras pueden sanar o herir profundamente y la energía invita a usarlas con conciencia.

A su vez, es un excelente tránsito para transformar la comunicación en vínculos, es decir, hablar de lo que antes se evitaba (aclarar secretos o sanar con la palabra). Según la astrología, en cada uno de estos signos del zodiaco se potencia el poder de concentración y estrategia. Esto último será muy útil para proyectos que requieren planificación minuciosa.