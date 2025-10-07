Paso a paso, aprende a hacer un perfume casero para la ropa con solo 3 ingredientes para no gastar de más

¿A quién no le agrada vestir prendas con aromas agradables? La sensación del “olor a limpio” en la ropa es uno de los placeres cotidianos para muchas personas. En este sentido, existen diversos perfumes textiles para cumplir con tal deseo.

Sin embargo, también existen opciones caseras que se pueden elaborar en casa de manera económica, sencilla y natural. Un ejemplo es el perfume para la ropa que se puede preparar con 3 ingredientes. Estos son los pasos a seguir.

¿Cómo hacer un perfume casero para la ropa con 3 ingredientes?

Los aromatizantes textiles hechos en casa son una opción natural y económica para mantener la ropa perfumada. Cada persona puede crear su propia fragancia personalizada, ya que se puede lograr con diversos ingredientes y aromas.

La base de cualquier perfume casero para la ropa son las esencias aromáticas intensas que se pueden extraer de plantas como lavanda, romero, citronela, jazmín, rosa y cítricos, entre otros. Solo hay que conseguir un recipiente con rociador y los siguientes ingredientes.

Pasos para hacer un perfume de telas natural y casero

Mezclar 100 ml de agua, 500 ml de alcohol y 30 ml de esencia aromática de lavanda. Colocar en el recipiente o envase con rociador y agitar bien para integrar los ingredientes. Dejar reposar durante al menos 24 horas antes de pulverizar. Agitar nuevamente el producto natural y rociar el perfume casero para la ropa. Es necesario destacar que hay que agitar el envase cada vez que se utilice la mezcla.

El éxito de esta mezcla reside en los ingredientes. Mientras el agua actúa como diluyente y hace que el perfume sea menos concentrado y más suave para la ropa; el alcohol ayuda a disolver la esencia y a fijar la fragancia en las fibras textiles. Además, la esencia de lavanda brinda un aroma relajante y fresco que genera sensación de bienestar. Pero se puede reemplazar con cualquier otra esencia aromática o inlcuso suavizante para las prendas.