Los 4 signos zodiacales que serán colmados de abundancia gracias al ingreso de Neptuno retrógrado en Piscis

Neptuno retrógrado ingresó nuevamente en Piscis y se quedará allí hasta enero de 2026. Durante este tránsito planetario, algunos signos zodiacales pueden verse beneficiados por su energía cósmica disponible de crecimiento y evolución.

Estas son las personas más favorecidas por el proceso de introspección que augura el tránsito de Neptuno retrógrado en Piscis durante los últimos meses de 2025. Estos son los signos bendecidos por el universo.

Astrología: ¿Qué significa el ingreso de Neptuno retrógrado en Piscis en 2025?

El tránsito de Neptuno retrógrado en Piscis es uno de los periodos más místicos, introspectivos y reveladores del año. Este planeta rige la casa pisciana y los conceptos de sueños, la intuición, la espiritualidad y las ilusiones. Al retrogradar en su propio signo, su energía se vuelve hacia adentro, invitando a las personas a despertar del sueño y ver la verdad detrás de las apariencias.

Es un tiempo de despertar espiritual, de ver con claridad lo que estaba nublado o difuso por la ilusión o el autoengaño. Durante este tránsito, la energía se vuelve más introspectiva. Es ideal para meditar, reconectar con la intuición y buscar respuestas dentro. Muchas personas pueden experimentar sueños vívidos, sincronicidades o visiones que revelan verdades ocultas.

Todo lo que fue sostenido desde la negación, la fantasía o el escapismo (en relaciones, trabajo o creencias) puede mostrarse con crudeza. Es un proceso que puede doler, pero libera del autoengaño y de las dependencias emocionales o espirituales. Es un momento poderoso para soltar vínculos kármicos, patrones de confusión y adicciones. La energía pisciana invita a perdonar, soltar y purificar.

Los 4 signos zodiacales que recibirán la abundancia gracias al tránsito de Neptuno retrógrado en Piscis en 2025

Las personas favorecidas por el tránsito de Neptuno retrógrado en Piscis son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:



Cáncer

Para Cáncer se activa un proceso de despertar espiritual y expansión de conciencia. Este tránsito abre la mente y el corazón hacia nuevos propósitos de vida. Es una etapa ideal para conectar con la intuición, viajes interiores y el crecimiento emocional. Esto puede mostrar qué ideales o creencias ya no resuenan con la propia verdad. La clave está en confiar en la intuición sin dejar que la fantasía aleje de la realidad.



Virgo

Este tránsito impacta de manera directa en el área de las relaciones y asociaciones importantes de los virginianos. Es un momento para ver con claridad lo que estaba idealizado: vínculos románticos, laborales o espirituales pueden mostrar su verdadera esencia. Aunque al principio esto genere desilusión, es una oportunidad para redefinir los límites emocionales y aprender a amar sin perderse en el otro.



Escorpio

Este tránsito despierta la creatividad, la sensibilidad emocional y la conexión con el placer del alma de los nativos escorpianos. El evento astrológico ilumina el área del amor, la autoexpresión y los proyectos personales, mostrando qué sueños merecen energía y cuáles eran solo fantasías. También puede traer una revisión profunda de los deseos y la forma de expresar el afecto. Es una etapa excelente para sanar heridas emocionales a través del arte, la música o la espiritualidad.



Piscis

Según la astrología, Neptuno retrógrado en su propio signo es una purificación del alma. Este tránsito invita a los piscianos a ver con claridad quién son realmente, sin máscaras ni proyecciones. Esto puede remover ilusiones personales o confusiones sobre la identidad. Es tiempo de soltar roles o expectativas que otros tienen sobre uno mismo. Este período es una iniciación espiritual profunda: un llamado a despertar a una nueva versión de uno mismo.