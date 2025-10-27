Estos son los 3 signos que transformarán su energía de suerte debido al tránsito del Sol en Escorpio

El pasado 22 de octubre, el Sol ingresó en la casa de Escorpio. Este evento astrológico es muy importante porque marca el inicio de un periodo especial para todos los signos del zodiaco, especialmente para los de agua.

Conoce cuál es la energía cósmica disponible de este tránsito solar por la casa escorpiana. Comienza un periodo de revisión y reflexión para seguir por el camino del crecimiento y la evolución.

¿Cuál es la energía cósmica disponible del tránsito del Sol en Escorpio según la astrología?

Cuando el Sol transita por Escorpio, la energía colectiva se vuelve profunda, intensa y transformadora. Este tránsito invita a mirar más allá de la superficie, a renacer desde adentro y a transformar lo que ya no tiene vida en algo más auténtico y poderoso.

El Sol representa la identidad, la conciencia y la vitalidad. Al pasar por la casa escorpiana, su luz ilumina los rincones más profundos del ser. Es un periodo para explorar las emociones ocultas, soltar lo que pesa y renacer desde la verdad interior.

Los 3 signos del zodiaco más favorecidos por el tránsito del Sol en Escorpio en 2025

Las personas favorecidas por el tránsito del Sol en Escorpio son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales de agua. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Cáncer

Escorpio

Piscis

Los nativos de estos signos zodiacales han comenzado un período de cierre de ciclos y reinvención personal. El Sol en Escorpio los impulsa a dejar atrás viejas versiones del yo para emerger con más poder, autenticidad y claridad emocional.

Puede aumentar la intensidad de expresar los sentimientos y el deseo de conexiones reales. Las relaciones se vuelven más apasionadas y sinceras, pero también más exigentes: se busca la verdad, no la superficialidad.

Mediante este tránsito, el universo enseña a recuperar el control sobre nosotros mismos. Es como si impulsara a integrar las propias sombras para sanar heridas y transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Según la astrología, la intuición se agudiza y es una etapa excelente para el autoconocimiento y el trabajo con energías de sanación o psicología profunda.