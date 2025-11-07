Este fue el mensaje que publicó la ilustradora Amaia Arrazola antes de morir

Se confirmó la lamentable noticia de que murió la ilustradora nacida en España, Amaia Arrazola, a sus 41años de edad. Esto fue anunciado por fuentes cercanas a la reconocida artista.

Amaia Arrazola se hizo muy famosa debido a sus obras "Totoro y yo", "El meteorito" y "Wabi Sabi". Lo que se sabe hasta el momento es que padecía de una complicada enfermedad que le fue diagnosticada hace un tiempo.

¿De qué murió Amaia Arrazola?

Amaia Arrazola, tenía 41años de edad y fue la creadora de "Totoro y yo" y "WabiSabi". Estas obras alcanzaron mucha popularidad por lo que saltó a la fama.

Por el momento no se sabe con certeza cuál fue la causa de su muerte pero si está confirmado que hace un tiempo fue diagnosticada con una agresiva enfermedad. Algunos manifiestan que se trataba de cáncer, pero de desconocen más detalles.

¿Quién era Amaia Arrazola?

Amaia Arrazola, nació en 1984, se destacó en el mundo de la ilustración por su trabajo en la literatura infantil y arte urbano. Así también la famosa incursionó y se destacó en el muralismo, diseño gráfico e ilustración editorial. Sus obras sobresalieron por su estilo y color.

La española e ilustradora se destacó por los trabajos que realizó en "Totoro y yo", "Wabi Sabi", "El meteorito", "Buenas noches, Simón", "Animales fantásticos" y "Hola, ¿cómo estás?" También destacó en el muralismo, diseño gráfico e ilustración editorial por lo que ganó mucha notoriedad pública.

Cabe destacar que la obra de Arrazola trascendió fronteras. Sus murales pueden encontrarse en ciudades de distintos continentes: Japón, Milán, Rabat, Madrid, Pamplona o el barrio de Gracia en Barcelona, entre otras. Su estilo se había convertido en una referencia en el ámbito del muralismo contemporáneo y en la ilustración urbana.

Lamentablemente la mujer perdió la vida a los 41años de edad tras luchar contra una enfermedad que le había sido diagnosticada.

