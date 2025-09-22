¡Lola Cortés aprenderá de Linet Puente y Flor Rubio en La Granja VIP! ‘Mis maestras’

Lola Cortés, nuestra querida crítica de La Granja VIP, aceptó que se integra a este apasionante proyecto de TV Azteca “en ceros”, pero con muchas ganas de aprender de sus compañeras Linet Puente y Flor Rubio.

¿Quién aprenderá de quién en La Granja VIP?

En una amena charla con TV Azteca en la que nos explicó en qué consistirá su labor como crítica de La Granja VIP y qué veremos de ella en este reality campestre, Lola Cortés dejó claro que tanto ella como sus compañeros están listos para ser los “guías” del público, sobre todo en el momento de votar.

Con su característico estilo relajado pero sincero, Lola Cortés aceptó que sí llega a La Granja VIP con un poco de inexperiencia: ¡le sabe las críticas de canto y al baile gracias a su trabajo en La Academia , pero el chismecito de las celebridades sí le falla! Afortunadamente, nuestra crítica aceptó que tiene a dos excelentes maestras expertas en farándula.

“Yo me dedico a criticar canto, música, baile... pero hoy conocí a dos de las críticas que van a estar conmigo que son Flor Rubio y Linet Puente, entonces yo creo que ellas que son tan observadoras en este tipo de situaciones... me voy a dejar llevar por ellas, van a ser mis maestras y eso me va a ayudar muchísimo”, reconoció.

Para Lola Cortés, La Granja VIP también representa una excelente oportunidad para que el público conozca otra faceta de ella ya que es una gran amante de la naturaleza y los animales... ¡eso sí, siempre conservando su estilo directo y lleno de seguridad!

A nuestra crítica no le importa si tiene amistad o no con alguno de los granjeros: si nota mentiras o que llegan con algún personaje fabricado para ganarse el cariño del público ella lo hará notar... ¡seguramente el apoyo de Flor Rubio y Linet Puente, todas unas expertas en el chisme de alto calibre, la ayudará muchísimo!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en México?

Lola Cortés está lista para despertar el debate con sus ácidas opiniones en La Granja VIP: ¡no te pierdas el estreno de este reality show que llega a México luego de convertirse en todo un bombazo en Europa y Sudamérica! La cita es el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de Azteca UNO.