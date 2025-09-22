¡Regresan dos campeones! Evelyn Guijarro y Mario Osuna se suman a la Novena Temporada de Exatlón México

Este lunes, durante la transmisión matutina del programa Venga la Alegría, el conductor y Máxima Autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, sorprendió a todos los fanáticos del reality deportivo más visto del país con una revelación que encendió la emoción: los dos primeros atletas confirmados para la Novena Temporada de Exatlón México son nada menos que los campeones de la edición pasada.

Se trata de Evelyn Guijarro, mejor conocida como “Sniper”, y de Mario “El Mono” Osuna, apodado “El Showman”, quienes conquistaron la octava temporada en sus respectivas ramas y ahora regresan con sed de gloria para una nueva batalla.

Evelyn Guijarro, figura emblemática del Equipo Azul, hizo historia al llevar a su equipo a lo más alto en la rama femenil. Su temple, precisión y estrategia la consolidaron como una de las atletas más dominantes en la historia del programa. Por su parte, Mario Osuna fue la gran revelación del Equipo Rojo, ganando el corazón del público con su carisma y demostrando su poder físico y mental en cada circuito, coronándose campeón absoluto en la rama varonil.

Ambos atletas se integrarán a sus respectivos equipos y encabezarán una nueva generación de atletas que lucharán por alcanzar la gloria en esta temporada que promete ser una de las más emocionantes hasta la fecha.

Rosique también adelantó que esta no será la única gran sorpresa, ya que aún faltan por revelarse más atletas estelares y los seleccionados de Exatlón Draft El Ascenso, quienes se unirán a esta intensa batalla deportiva.

¿Cuándo comienza la Novena Temporada de Exatlón México?

La novena temporada regular de Exatlón México dará inicio el próximo lunes 29 de septiembre por Azteca UNO. Prepárate para ver en acción a los mejores atletas, nuevos talentos y a los campeones que buscan volver a hacer historia.

