Horóscopo de hoy Aries jueves 22 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el la suerte:

Es jueves de milagros, es para invocar a nuestros seres de luz, tu Ángel de la guarda, tu Ángel de protección te pide que dejes todo tipo de pensamientos negativos en el pasado. Las personas que te han hecho daño siguen presentes en tu mente.

Enfócate en nuevas actividades y verás como todo en la vida de Aries comienza a iluminarse de nuevo. Pide iluminación para que de aquí en adelante encuentres personas que realmente valgan la pena.

A medida que vayas por cambios en la vida; de mayores dimensiones, espera lo mejor y tu optimismo será recompensado, si lo encuentras es una señal mágica.

El número angelical para Aries este día es 25.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!