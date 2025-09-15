Estos son los signos del zodiaco que tendrán obstáculos del 15 al 21 de septiembre

La semana del 15 al 21 de septiembre será muy especial para algunos de los doce signos del zodiaco. Esto se debe a que las predicciones de la Astrología afirman que habrá muchos obstáculos en estos días y que influirán en diferentes aspectos de sus vidas.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

Las predicciones de la Astrología se han posicionado, desde hace muchos años, como verdaderas guías para quienes creen en la existencia de una relación directa entre el universo y sus vidas. Se trata, según esta creencia, de la influencia que las energías de los astros tienen en la vida terrenal.

¿Qué dificultades enfrentarán estos signos durante la semana del 15 al 21 de septiembre?

El próximo 21 de septiembre, el cielo será el escenario de un nuevo eclipse de sol, un evento astronómico muy significativo para la Astrología y sus adeptos. El eclipse se dará en Virgo y tendrá también la conjunción de la Luna con Júpiter en Cáncer.

Por lo tanto, esta será una semana muy especial en el mes de septiembre en donde habrá energías transformadoras. Aunque para algunos signos este impacto energético será muy positivo, para otros no lo será del todo.

¿Qué signos tendrán obstáculos esta semana?

Las nuevas predicciones de la Astrología precisan que los signos Virgo, Aries y Tauro serán los que durante esta semana deberán enfrentar diferentes obstáculos. Según esta creencia, podrían atravesar días de bloqueo, dudas o resistencia ante la necesidad de soltar aquello que ya no les hace bien.

Virgo atravesará un caos temporal en donde las responsabilidades actuales se sentirán con mayor peso. Pueden presentarse sentimientos de frustración por lo que deberán aprender a confiar en el proceso y aceptar cambios.

Aries tendrá obstáculos en torno a la toma de decisiones y la comunicación con quien lo rodea. Podría haber malinterpretaciones y conflictos por lo que deberá agudizar la visión y buscar siempre lograr acuerdos.

Finalmente, Tauro vivirá una semana en la que imprevistos podrían complicar su rutina. La clave estará en no aferrarse a lo conocido y apostar por las oportunidades que aparecen.