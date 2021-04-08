Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Aries jueves 8 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... La suerte está sumamente de tu lado y pueden llegar varias bendiciones inesperadas a tu vida.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Iniciamos el día con Marte en el signo zodiacal de Géminis, donde nos da una pausa para amar y expresar el amor a boca de jarro.

Estás inquieto por proceder con un nuevo proyecto financiero, pero Mercurio en tu casa 8, indica que es mejor seguir estudiando tus opciones, trata de leer la letra pequeña y sopesar los pros y contras antes de iniciar algo nuevo.

Llama al querido Zadquiel, Arcángel del Perdón: “Por favor ayúdame a soltar y bendecir a todos”.

Decreto: “A pesar de cualquier diferencia que hay entre nosotros, veo al ser divino que hay en ti, te bendigo, te perdono y te suelto”.

Si hoy cumples años tendrás un año para volver a creer en ti.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Galerías y Notas Azteca UNO