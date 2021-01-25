Horóscopo de hoy Aries lunes 25 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Debes evaluar que no es fácil manejar una situación nueva y que cambiar ciertas costumbres lleva tiempo y esfuerzo, pero hoy lo vas a lograr de sobra y además convencerás a alguien del lado positivo que pueden tener.

No te va a faltar inspiración para decirle a alguien unas palabras conmovedoras o solidarias que le van a venir muy bien y te lo agradecerá porque serán importantes para él o ella. Esto pasa porque la Luna está en el signo zodiacal de Cáncer hace que tu emoción esté a flor de piel, la sensibilidad está muy elevada.

Tu decreto de la semana: “Me alimento de forma saludable, hago ejercicio con frecuencia y recibo suficiente descanso”.

Tu color: El amarillo.