Horóscopo de hoy Aries lunes 8 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: ¡Felicidades por ser el Día de la Mujer!

La Diosa Artemisa te dice, tú y aquellos a los que amas están a salvo y espiritualmente protegidos; has venido a una misión sagrada para propagar amor y luz. Sin embargo, esta no es una posición que proceda de tensiones o preocupaciones, por el contrario, la tierna esencia de un corazón alegre y una risa despreocupada activan tu poder.

Tu decreto: “Recupero mi poder femenino ahora”.

Tu color: Rojo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de marzo 2021.

