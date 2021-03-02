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Horóscopo de hoy Aries martes 2 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Este martes es un día mágico e increíble para ti, ya que llega a tu camino la felicidad extrema.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Hoy estarás completamente feliz, la transición del signo zodiacal de Escorpio se da por la noche.

Aries en el tarot: La Reina de Oros te bautiza este día anunciando riqueza, abundancia y una cómoda posición para tomar decisiones sin prisas y con buen augurio de ganancias; eso sí, mantén tu dignidad sin traicionarla por dinero, no es necesario dejar de tener una postura sólida y honorable por alguna cantidad, tu talento siempre puede crear más y más.

Visualización para este día: Toma algo dorado y di “Creo en mi poder de obtención de ganancias. Dinero ven”.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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