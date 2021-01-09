Horóscopo de hoy Aries sábado 9 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Es momento de comenzar a experimentar más en la vida, es lo que te invita hacer la Luna en el signo zodiacal de Sagitario, sobre todo a conocer más lugares y tipos diversos de gente, es un buen día para idear los planes para un viaje que podrías realizar.

Una persona muy querida está sintiendo tu ausencia, se trata de alguien de edad madura del signo Piscis, Leo o Sagitario, por lo que no dejes de darle una visita.

Aries en el trabajo:

Tienes una oportunidad de trabajo esperándote, pero estás dudando en tomarla o, incluso, de ir a ver de qué se trata por tu trabajo actual, date el tiempo de al menos averiguar más sobre el tema, quizás valga la pena el riesgo.