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Horóscopo de hoy Aries viernes del 16 de octubre de 2020 con Padme vidente.

¿Qué te depara el horóscopo en el signo Aries para hoy en el amor, dinero y la salud? Conócelo con las predicciones de Padme Vidente.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

La Luna de Libra de este viernes será un día emocional y dramático, te pondrá en posiciones incómodas. Marte continua en tu casa, así que tu libido estará al máximo. Venus; el planeta del amor, te hará guiños si estás buscando algo de una noche, yendo a una cita prometedora o quedándote con amigos en casa. Si tienes pareja, el día estará romántico e intenso. Te sentirás mega atractivo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries - Horóscopo octubre

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