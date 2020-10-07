Aries - Horóscopo de hoy 8 de octubre
¿Qué te depara tu horóscopo este día?
Hay momentos en los que parece que todo te pesa y quisieras tomarte un poco de tiempo para ti, es muy útil encontrar ese silencio interior que te permita ver las cosas de forma más clara. Es posible que ten¬gas dificultades para expresar lo que sientes.
Protégete la garganta e intenta relajar la mente y mantén bajo control las zonas del cuerpo relacionadas con el quinto y el sexto chakra.
Invoca al Arcángel Samuel. Es jueves de milagros, déjanos tu nombre y petición para hacer juntos este milagro divino.
Te recomiendo mi curso en línea "Runas de Brujas" este 10 de octubre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Para más información contáctame al número 55-43-67-05-58.
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Aries - Horóscopo octubre