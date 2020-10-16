Horóscopo de hoy Aries sábado 17 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
¿Qué te depara el horóscopo en el signo Aries para hoy en el amor, dinero y la salud? Conócelo con las predicciones de Padme Vidente.
Horóscopo de hoy Aries
Aries en el amor:
La Luna ya se encuentra nueva, está en tu signo opuesto. En complemento a tu relación sentimental, se consolida cada vez más. Compartirás ideas, proyectos y sueños con la persona que amas, juntos lograrán sus propósitos.
Aries en dinero:
Ingresas a una etapa económica un poco difícil, no gastes más de la cuenta para que esto te dure. Este día no te llevarás bien con Escorpio y Libra.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Aries - Horóscopo octubre