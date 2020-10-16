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Horóscopo de hoy Aries sábado 17 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

¿Qué te depara el horóscopo en el signo Aries para hoy en el amor, dinero y la salud? Conócelo con las predicciones de Padme Vidente.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy Aries

Aries en el amor:

La Luna ya se encuentra nueva, está en tu signo opuesto. En complemento a tu relación sentimental, se consolida cada vez más. Compartirás ideas, proyectos y sueños con la persona que amas, juntos lograrán sus propósitos.

Aries en dinero:

Ingresas a una etapa económica un poco difícil, no gastes más de la cuenta para que esto te dure. Este día no te llevarás bien con Escorpio y Libra.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries - Horóscopo octubre

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