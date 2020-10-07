Tauro - Horóscopo de hoy 7 de octubre

Para ti es un gran día de transformación mental, es la oportunidad de revisar lo que hayas sembrado en tus relaciones personales, donde puedes aprender y rectificar. Para volver a enfocar tus energías debes aprovechar la visita del planeta Urano para hacer nuevos planes. Tu gusto por la estética te lleva, muchas veces, a buscar una perfección que no encuentras, así que los astros te preguntan cómo te estás autodefiniendo. Tu número 009.

Te recomiendo mi curso en línea "Runas de Brujas" este 10 de octubre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

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