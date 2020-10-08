Tauro - Horóscopo de hoy 9 de octubre
¿Qué te depara tu horóscopo este día?
La Luna está en Cáncer, por lo que se pueden dar alianzas en tu futuro mediato o el éxito de emprendimientos empresariales ya existentes. Llegan recompensas que te pertenecen justamente, son buenas noticias si estás en sociedad. Al existir hoy una cuadratura, puedes sentir preocupación o que te sientas inseguro, así que sacúdete esa energía y regresa esa vibra con consciencia flu, flu, voló.
Tienes la oportunidad de hacer una nueva conexión, no dejes que la ansiedad te desaliente.
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