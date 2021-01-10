Horóscopo de hoy Tauro domingo 10 de enero de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... El día de hoy, la carta del tarot para tu signo zodiacal es “La muerte”, por lo que existe una ruptura.
Horóscopo de hoy
Tauro en el Tarot:
Para este domingo la carta que te corresponde es “La muerte”.
En este momento estás afrontando la ruptura de una relación o te encuentras muy cerca de hacerlo. Aunque las despedidas siempre están llenas de mucho dolor y de recuerdos nostálgicos que comprimen el alma, debes tener en cuenta que la ley de causalidad actúa en perfecta sincronía con el Universo y que las circunstancias debieron ocurrir en esa medida exacta.
Ahora debes mirar hacia adelante y ver el lado bueno de las cosas, como por ejemplo, la libertad de la cual gozarás a partir de ahora.