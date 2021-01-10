Horóscopo de hoy Tauro domingo 10 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el Tarot:

Para este domingo la carta que te corresponde es “La muerte”.

En este momento estás afrontando la ruptura de una relación o te encuentras muy cerca de hacerlo. Aunque las despedidas siempre están llenas de mucho dolor y de recuerdos nostálgicos que comprimen el alma, debes tener en cuenta que la ley de causalidad actúa en perfecta sincronía con el Universo y que las circunstancias debieron ocurrir en esa medida exacta.

Ahora debes mirar hacia adelante y ver el lado bueno de las cosas, como por ejemplo, la libertad de la cual gozarás a partir de ahora.