Armando Araiza se graba llorando y dice que ya no espera oportunidades de trabajo

Hace un par de meses, Armando Araiza se volvió viral al publicar un video donde abiertamente pide trabajo con ayuda de sus seguidores. Ahora, retomó el tema pero con un enfoque distinto: mostrando su capacidad actoral en Instagram.

Armando Araiza se graba llorando y dice que los actores crean sus oportunidades

En su cuenta oficial de Instagram, Armando subió un video donde su rostro está en primer plano delante de un fondo negro y tiene lágrimas en los ojos. Mientras llora, recita algunas frases que podrían pertenecer a una interpretación: “no me arrepiento”, “te perdono”, “y, ¿sabes? Me perdono”.

En la descripción de su video, el actor aclara que este clip no es parte de ningún trailer ni de un proceso de casting. “Es mi forma de decir que un actor no espera oportunidades: las crea”. También enfatizó que su video lo hizo “sin presupuesto. Sin producción. Sin guión ajeno. Solo yo, mi foro y esta escena virgen”.

Con esta publicación, Armando Araiza reiteró que él está siendo su propio manager y que en su búsqueda de nuevas oportunidades laborales también quiere inspirar a otras personas. Así lo dio a entender en semanas pasadas, a través de su propia cuenta de Instagram, cuando aseguró que “pedir trabajo no es debilidad, es fuerza”.

Entre finales de los 80 y los años 90, Armando Araiza formó parte de los rostros conocidos en las telenovelas mexicanas. El intérprete de 56 años proviene de una familia de artistas, es hijo del actor y productor Raúl Araiza Cadena y la actriz Norma Herrera.

En el video suyo que se viralizó a finales de julio, pidió ayuda a sus seguidores para encontrar nuevos proyectos. “Si conoces a un director, productor o creador, etiqueta y comparte”, dijo.

Recientemente también ha hablado sobre cómo las adicciones afectaron su carrera en cine y televisión. Actualmente, además de promocionarse como actor, incursiona en los podcasts y en la creación de contenido sobre vida fit.

