Horóscopo de hoy Tauro domingo 11 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... No te conviertas en un ser tóxico, las relaciones son mucho mejor cuando dejas libre a la persona.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Domingo donde pondrás las cosas en orden y en su lugar, ya que tu carácter estará a flor de piel, no dejes que nadie abuse de ti.
Tauro en el amor
Hoy deja de ser tan dominante con el ser amado, recuerda que cada uno de nosotros es independiente. Déjalo tener su espacio y no vuelvas tóxica la relación.
Tauro en el dinero
No te hagas muchas expectativas sobre un dinero que piensas que va a llegar, ten un plan B. Pero ojo, que no sea el pedir prestado, porque luego te pesa pagarlo y te generas Karma.