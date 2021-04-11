Horóscopo de hoy Tauro domingo 11 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Domingo donde pondrás las cosas en orden y en su lugar, ya que tu carácter estará a flor de piel, no dejes que nadie abuse de ti.

Tauro en el amor

Hoy deja de ser tan dominante con el ser amado, recuerda que cada uno de nosotros es independiente. Déjalo tener su espacio y no vuelvas tóxica la relación.

Tauro en el dinero

No te hagas muchas expectativas sobre un dinero que piensas que va a llegar, ten un plan B. Pero ojo, que no sea el pedir prestado, porque luego te pesa pagarlo y te generas Karma.