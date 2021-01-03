Horóscopo de hoy Tauro domingo 3 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

El origen de sentimientos puede venir de haber tenido una experiencia pasada de lucha en tu propia familia.

En este momento, el líder de derechos civiles dentro de ti, se ha puesto al frente. Este espíritu tiene miedo de no defender sus creencias bajo el temor de tener que enfrentarse a represalias.

Esta encarnación viene con una fuerza interior que se basa en la compasión, así que ¡a sacar tu Robín Hood!, haz valer tus derechos.